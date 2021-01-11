شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكى» يُتوج بجائزة جديدة فى العام المثالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج روبرت ليفاندوفسكى، هداف بايرن ميونخ الألمانى، بجائزة أفضل شخصية رياضية فى بولندا لعام 2020.

وتفوق ليفاندوفسكى على إيجا شيانتيك المتوجة بلقب النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وحصل ليفاندوفسكى للمرة الثانية على الجائزة التى تتم من خلال تصويت صحيفة «برزيجلاد سبورتوى» الأوسع انتشارا فى بولندا.

وجاء فوز ليفاندوفسكى بالجائزة بعد مسيرة مذهلة له فى 2020، حيث نال جائزة أفضل لاعب فى العالم بجانب جائزة أفضل لاعب فى أوروبا.

وفى الموسم الماضى نال ليفاندوفسكى (32 عاما) لقب هداف البوندسليجا وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا ليقود بايرن لحصد الثلاثية قبل الفوز بلقب كأس السوبر الألمانى وكأس السوبر الأوروبى.

وجاء كاميل ستوتش فى المركز الثالث بعد أن حقق، أمس الأحد، لقبه التاسع والثلاثين فى كأس العالم للتزلج.