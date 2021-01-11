شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعير دوارتى إلى باشاك شهير التركى حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميلان، مساء اليوم الاثنين، انتقال مدافعه البرازيلي ليو دوارتي إلى باشاك شهير التركي، على سبيل الإعارة، في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النادي الإيطالي، في بيان رسمي، «توصل ميلان وإسطنبول باشاك شهير إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي، سينضم اللاعب لباشاك شهير، حتى 30 يونيو 2022، مع خيار الشراء بشكل نهائي».

ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص الروسونيري، منذ انضمامه قادما من فلامنجو البرازيلي، في أغسطس 2019، ولم يشارك هذا الموسم سوى في 3 مباريات.