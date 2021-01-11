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عمر مرموش مهاجم سانت باولي: فخور بأدائي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم المصري عمر مرموش، مهاجم سانت باولي الألماني، سعادته لتسجيله أول الأهداف مع فريقه الألماني. وقال مارموش في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: «فخور بأدائي وبتسجيلي أول أهدافي مع سانت باولي، أتمنى تسجيل المزيد». من جهته، أشاد تيمو شولتس المدير الفني لفريق سانت باولي، بلاعبه المصري عمر مرموش بعد ظهوره الأول مع الفريق. كان مرموش سجل هدف سانت باولي في التعادل مع هولستين كيل بالجولة 15 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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