شكرا لقرائتكم خبر عن سليمانى فى فرنسا غدا لإجراء الكشف الطبى قبل التعاقد مع ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة "سكاى سبورت إيطاليا"، عن خطوة جديدة تقرب الجزائري الدولي إسلام سليماني من الانتقال لنادي ليون الفرنسي، وقالت الشبكة الإيطالية، أن سليماني سيتواجد في فرنسا، غدا الثلاثاء، لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى النادي الفرنسي العريق.



وأشارت إلى أن سليماني سيكون بديلا يعوض ليون عن مهاجمه الفرنسي، موسى ديمبلي، الذي اقترب من أتلتيكو مدريد الإسباني، ولفتت إلى أن إسلام سليماني سيكون لاعبا جزائريا جديدا بصفوف ليون بعد زميله جمال بلعمري، ويستعد لخوض تجربة ثانية في الدوري الفرنسي بعد مسيرة ناجحة مع موناكو.



يذكر أن تعاقد سليماني مع ليستر سيتي ينتهي بختام الموسم الجاري.