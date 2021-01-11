شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية تكشف عن موعد السوبر الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير مغربية عن استقرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلى بطل دورى أبطال افريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية، يوم 30 أبريل المقبل.



وقالت التقارير المغربية، أن اجتماع لجنة المسابقات أنهى رسميا الجدل المثار بشأن هذه المباراة واختلاف أطرافها بشأن موعد إقامتها بعدما تشبث الأهلي بتاريخي 18 ديسمبر الماضى أو 17 فبراير المقبل استنادا للخطابات التى وصلت الكاف من الاتحاد القطري لكرة القدم أبرز فيها صعوبات احتضان المباراة في موعدها السابق.



هذا بجانب إصرار الفريق المغربي على شهر أبريل واعتراضه على فبراير بسبب مشاركة 7 من لاعبيه في نهائيات الشان التي ستحتضنها الكاميرون وتتواصل لغاية 7 من الشهر المقبل.