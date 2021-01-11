شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفترس البريمرليج.. كوفيد 19 يصيب 36 حالة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي. ومنذ انطلاق الموسم الجديد، تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا، خلال 21 جولة من الاختبارات. ولم يكشف الدوري، الذي يجري اختبارين أسبوعيا حاليا، عن أسماء المصابين، لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة 10 أيام.

وقال الدوري في بيان: "بين يوم الإثنين الموافق الرابع من يناير والخميس الموافق السابع من الشهر ذاته، خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات كورونا، ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة". وأضاف: "كما خضع 1055 لاختبارات أخرى بين الجمعة الموافق الثامن من يناير وأمس الأحد، ظهرت من بينهم 9 حالات جديدة".