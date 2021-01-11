شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو: أتمنى ان لا يتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخشى نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون، أن كرة القدم ربما تشهد تغييرات هائلة لو توقفت مرة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا مع قدرة الأندية الغنية فقط على النجاة وإقامة بطولتها الخاصة.

وفي العام الماضي كشفت شبكة سكاي نيوز، عن خطة إقامة دوري السوبر الأوروبي بقيمة 6 مليارات دولار بمشاركة الأندية البارزة في بطولات الدوري الكبرى في القارة رغم نفي رؤوساء الأندية ذلك.

وقال نونو إن أي توقف آخر بسبب عدوى كوفيد-19 سيؤدي إلى تفكير الأندية في خيارات أخرى بعد تأثر موقفها المالي بسبب الجائحة.

وتحدث نونو قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الثلاثاء، قائلا، «لو توقفنا سيتغير كل شيء، ستكون هناك كرة قدم جديدة، ربما سيقام دوري السوبر، وربما بطولات أخرى، سيتعلق الأمر بمن سينجو من الأندية. سيكون قرارا صعبا، لا أعلم ما هو الأفضل، كل ما أخشاه هو أنه في حالة توقف كرة القدم سنعلم أنها لن تعود كما كانت، هذه هي أكبر مخاوفي».

وتوقف الدوري الإنجليزي 3 أشهر في الموسم الماضي قبل استئنافه في يونيو واستمراره حتى أغسطس مما أدى إلى تأخر انطلاق موسم 2020-2021، لكن هذا الحل لا يمكن تطبيقه في الموسم الحالي مع انطلاق بطولة أوروبا التي تم تأجيلها من العام الماضي إلى يونيو المقبل.

وقال نونو، «الجدول سيكون جنونيا ومن المستحيل التفكير في إنهاء الموسم والتفكير في بطولة أوروبا، لو توقفنا لعدد من الأسابيع فنحن بحاجة إلى عدد من الأسابيع للعودة، أنا قلق حقا من حقيقة عدم إمكانية المضي قدما والعودة إلى الوضع الطبيعي، الجائحة تؤثر بشدة على الأوضاع والزيادة في حالات الإصابة مخفية، هذه هي أبرز مخاوفي».