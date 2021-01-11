شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يودع البطولة العربية بثلاثية أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق الإسماعيلي البطولة العربية بخسارته بثلاثية على يد الرجاء المغربي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب مراكش، في دور نصف نهائي البطولة العربية.

وسجل محسن متولي، لاعب الرجاء هدف التقدم على نظيره الإسماعيلي خلال اللقاء الذي يقام بينهما حاليا على ملعب مراكش في دور إياب نصف نهائي البطولة العربية، وعند الدقيقة 69 سجل مالانجو الهدف الثاني برأسية قوية، وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق أضاف محمود بنحليب الهدف الثالث.

وبجموع اللقاءين، صعد الرجاء للمباراة النهائية بنتجية 3/1، بعد الفوز الذي حققه النادي المصري في لقاء القاهرة، والذي نجح في التسجيل بأقدام فخر الدين بن يوسف.