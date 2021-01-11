7 عقبات تعطل أتلتيكو مدريد عن حسم لقب الدوري

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وكانت البداية بالعقوبة الموقعة على مدافعه الإنجليزي كيران تريبير، ثم رحيل مهاجمه دييجو كوستا بشكل مفاجئ، فيما تسببت عاصفة «فيلومينا» في تعطيل مسيرة متصدر الترتيب.وقد لا يعد خروج أتلتيكو مدريد من بطولة الكأس أزمة للفريق في الشهر الحالي، خاصة مع وجود مباريات عدة أخرى سيخوضها الفريق، كما أن هناك شعورا بأن الاكتفاء بالمنافسة على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا لن يضر الفريق.
وقال سيميوني عقب الهزيمة في كأس ملك إسبانيا، «سننظر كيف بإمكاننا إيجاد الحلول لو كنا متواجدين هنا الموسم المقبل».
وأثارت تصريحات سيميوني الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق، كما أنه كرر قوله في مؤتمرات أخرى قائلا «كرة القدم لا يمكن توقعها، ويجب أن نكون منفتحين على كل الاحتمالات، على المرء أن يكون متقبلا لأي شيء يقرره النادي».
ولا يعتقد أحد أن منصب سيميوني في أتلتيكو مدريد بات مهددا، وذلك مع وجود الفريق في صدارة ترتيب المسابقة.
ولن تكون مواجهة إشبيلية اليوم سهلة، حيث نجح الفريق الذي يدربه جولين لوبتيجي في التعادل 2 - 2 مع أتلتيكو في ملعب «ميتروبوليتانو» في آخر مرة حل فيها ضيفا على أتلتيكو الموسم الماضي قبل اتخاذ قرار الإغلاق العام في إسبانيا.
ومنذ أن تقررت إقامة مباريات كرة القدم دون حضور جماهير، بات أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في إسبانيا الذي لم يخسر في ملعبه.
وفي حالة فوزه في مباراة اليوم الثلاثاء، سيبتعد أتلتيكو بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، كما أن الفريق لديه مباراتان مؤجلتان، ورغم معاناة الفريق في يناير الحالي، فإن فريق العاصمة يسير على الطريق الصحيح.
7 عقبات واجهت أتلتيكو مدريد في يناير:
- العقوبة الموقعة على مدافعه الإنجليزي كيران تريبير
- رحيل مهاجمه دييجو كوستا بشكل مفاجئ
- تسببت عاصفة «فيلومينا» في تعطيل مسيرة متصدر الترتيب
- سقوط الثلوج أدى إلى تأجيل مباراة الفريق على ملعبه أمام أتلتيك بلباو، السبت الماضي
- عدم قدرة الفريق على التدرب بالشكل الصحيح منذ تساقط الثلوج
- تراكم المباريات المؤجلة الذي قد يتسبب في الإرهاق للاعبين وتعطيل مسيرته
- طالب اللاعب كوستا بالرحيل عن الفريق قبل 6 أشهر من نهاية عقده
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