إبراهيموفيتش يتطلع لتقديم أفضل مستوياته مع ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، يأمل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في العودة تدريجيا لأفضل مستوياته مع ميلان متصدر الدوري الإيطالي ، وذلك مع انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بلقاء ميلان مع تورينو.

وتتجدد المواجهة بين ميلان وتورينو غدا بعد أن التقى الفريقان أمس الأول السبت في المرحلة الـ17 من الدوري، وقد انتهت المباراة بفوز ميلان 2 / صفر، وقد شهدت عودة إبراهيموفيتش الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة من مقعد البدلاء.

صدارة الدوري

وتغلب ميلان على تورينو 2 / صفر ليتفوق في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط أمام إنتر ميلان الذي تعادل مع روما 2 / 2 في الدوري ويتطلع إلى استعادة مذاق الانتصار عبر مواجهة مضيفه فيورنتينا في بطولة الكأس مساء الأربعاء. وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان بشأن عودة إبراهيموفيتش الذي بدأت فترة غيابه في أواخر نوفمبر الماضي «كان من المهم للغاية أن يعود.»

وأضاف بيولي «رغم حقيقة أن الفريق استعرض براعة في الحفاظ على إيقاع اللعب وتحقيق النتائج، زلاتان مهم للغاية بالنسبة لنا. وبالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يعود إلى أفضل مستوياته».

حامل اللقب

ويفتتح إنتر ميلان المباريات المقررة مساء الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الكأس، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا، ثم يلتقي حامل اللقب نابولي مع فريق الدرجة الثانية إمبولي، ويلتقي يوفنتوس حامل لقب الدوري مع جنوه.

ورغم فوز نابولي ويوفنتوس على أودينيزي وساسولو، على الترتيب، هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي، يفتقد الفريقان أفضل مستوياتهما. وقال جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عقب الفوز على أودينيزي 2 / 1 أمس الأول «علينا أن نتحسن بشكل كبير. لا نكون مستعدين لتقديم رد فعل دائما حين لا تسير الأمور على نحو طيب. الفريق بحاجة إلى التطور من الناحية الذهنية».