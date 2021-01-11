شكرا لقرائتكم خبر رونالدو يعادل رقم أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3 - 1 أمس الأول، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 51، وتعادل جريجوري ديفريل لساسولو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82، ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدف الذي سجله رونالدو رفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفا، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، وليعادل الرقم القياسي المسجل بإسم جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم، مسجلا هدفه رقم 759.

وشهدت المباراة طرد بيدور مبا أوبيانج، لاعب ساسولو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.

بطاقة حمراء

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية، بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه ساسولو، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدرو مبا أوبيانج، لاعب ساسولو، لتدخله العنيف مع فيديريكو كييزا.

الهجمات المرتدة

ومع بداية الشوط الثاني كثف يوفنتوس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع ساسولو لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وسجل يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 51 عندما سدد البرازيلي دانيلو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ساسولو من الناحية اليمنى، لتعانق الكرة الزاوية اليسرى الأرضية للحارس كونسيلي. وعلى عكس سير اللعب سجل ساسولو هدف التعادل في الدقيقة 58 عندما مرر حامد جونيور تراوري كرة بينية إلى جريجوري ديفريل داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

وفي الدقيقة 82 سجل يوفنتوس الهدف الثاني عندما مرر فرابوتا كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى ليقابلها آرون رامسي بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل رونالدو الهدف الثالث ليطلق بعده الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس 3 - 1.