في ليلة تألق «عبدالمنصف» وتصديه لضربة جزاء.. «بيراميدز» يواصل إهدار النقاط أمام «دجلة».. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة التي جمعت فريقي بيراميدز ووادي دجلة، في إطار المواجهة التي جمعت كلا الجانبين على ملعب الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بداية أولى علامات الخطورة في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعد ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يمين مرمى وادي دجلة بالقرب من الراية الركنية، نفذها عبد الله السعيد بتسديدة صاروخية مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى وادي دجلة بقليل.

وفي الدقيقة 20 من زمن المباراة، تقدّم فريق بيراميدز بهدف أبيض بعد هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز من الجهة اليمنى، أنهاها عبد الله السعيد بتمريرة ساحرة لزميله رمضان صبحي المنطلق داخل منطقة جزاء وادي دجلة، والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك فريق وادي دجلة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وفي الدقيقة 59، تسديدة قوية عن طريق دييجو كالديرون من داخل يمين منطقة جزاء بيراميدز مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس شريف إكرامي.

وشهدت الدقيقة 70 أردك فريق وادي دجلة التعادل، من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق إيزهاكو يعقوبو إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها حسام عرفات برأسية قوية وضعت الكرة داخل شباك الحارس شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 76، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد التأكد من وجود احتكاك من لاعبي وادي دجلة مع إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 78، أحمد سامي لاعب بيراميدز أهدر ركلة الجزاء لفريقه بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية توقعها الحارس محمد عبد المنصف بشكل صحيح ونجح في التصدي لها.

وتكون تشكيل بيراميدز من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.