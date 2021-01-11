قرعة دور الـ32.. كأس إنجلترا يجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شهدت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر يونايتد في دور الـ32.

وخسر الثنائي السباق مبكراً في بطولة كأس رابطة المحترفين "كاراباو" التي تنتظر مباراة واحدة فقط للاكتمال، بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في دور الـ32 لكأس الاتحاد على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، أحد يومي 23 و24 يناير الجاري.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول في أنفيلد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى كلاهما بنفس عدد النقاط (33 نقطة) مع أفضلية لعب يونايتد مباراة أقل.

وجاءت مباريات دور الـ32 كالتالي:

تشيلتنهام - مانشستر سيتي

بورنموث - كراولي

سوانزي - نوتنجهام فورست

الفائز من ساوثهامبتون وشيروسبيري - أرسنال

بارنسلي - نورويتش

تشورلي - ولفرهامبتون

ميلوول - بريستول سيتي

برايتون - بلاكبول

ويكومب - توتنهام

فولهام - بيرنلي

شيفيلد يونايتد - بلايموث

تشيلسي - لوتون

الفائز من ستوكبورت ووستهام - دونكاستر

بنتفورد - ليستر سيتي

إيفرتون - شيفلد وينزداي