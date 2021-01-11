الأكبر في العالم.. الملك كازو يواصل كسر مفاهيم السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"أشعر أنني قادر على اللعب، حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان يوما بعد يوم، أريد أن أستمر لاعبا حتى الموت"، هكذا صرَّح كازويوشي ميورا لاعب فريق يوكوهاما الياباني عقب تجديد تعاقده مع النادي وهو على مشارف 54 عامًا.

وأعلن نادي يوكوهاما اليوم الإثنين تمديد عقد كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، لمدة موسم آخر، ليجذب استمرار اللاعب في الملاعب أنظار العالم إليه.

وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الملك كازو"، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في ثمانينيات القرن الماضي.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل.

وشارك ميورا خلال الموسم الماضي 2019/2020 في أربع مباريات بالدوري الياباني الذي صعد إليه الفريق في عام 2019 للمرة الأولى منذ عام 2007.

وُلد المعجزة الكروية كازويوشي ميورا يوم 26 فبراير 1967 بمدينة شيزوكا باليابان، ولعب مع ناشئي شيزوكا الياباني عام 1982، قبل أن يرحل إلى أتليتكو يوفنتوس البرازيلي.

وبدأ الملك كازو مسيرته في الملاعب البرازيلية وهو في عمر 19 عامًا مع نادي سانتوس، ومثَّل عدة أندية برازيلية بينها بالميراس، قبل أن يعود إلى سانتوس عام 1990.

وعاد ميورا إلى موطنه في اليابان عبر بوابة طوكيو فيردي "فيردي كاواساكي" وقضى معه أربعة مواسم، وتألق المهاجم الياباني وقاد فريقه لتحقيق العديد من الألقاب.

وبدأ ميورا مشواره الدولي بقميص المنتخب الياباني عام 1990 وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الآسيوية وسط جماهيره عام 1992، ويعتبر ثاني هدافي منتخب اليابان برصيد 55 هدفا بعد الهداف التاريخي كونشيجي كاماموتو.

وفي موسم 1994/1995، أصبح أول لاعب ياباني في التاريخ يلعب بالخارج، بعدما انتقل معارًا إلى صفوف جنوى الإيطالي، قبل العودة إلى ناديه الياباني طوكيو عام 1995.

لعب ميورا مع طوكيو فيردي أربعة مواسم أخرى، ليسجل مع الفريق 100 هدف في 192 مباراة على مدار ثمانية مواسم.

وقضى ميورا تجربة كرواتية قصيرة مع فريق دينامو رغرب في عام 1999، قبل أن يعود إلى اليابان مجددا ليمثل أندية كيوتو سانجا، قبل أن يتعاقد مع فيسل كوبي عام 2001 والذي انتقل منه إلى يوكوهاما عام 2005.

تجربة أسطورية خاضها الملك كازو مع فريق يوكوهاما، ولا تزال ممتدة حتى اليوم، تخللتها إعارة قصيرة لفريق سيدني الأسترالي في العام ذاته 2005، قبل أن يعود ليوكوهاما ليوقع على مسيرة دامت 16 عاما.

وفي عام 2012، عندما تجاوز ميورا 45 عامًا، خاض تجربة مثيرة كلاعب كرة "صالات" ومثل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة الصالات، لكنه ودع المسابقة من دور الستة عشر على يد نظيره الأوكراني.

جدَّد كازويوشي ميورا عقده مع يوكوهاما ليستمر مع الفريق للموسم الـ16 على التوالي، ليستمر عطاءه في ملاعب كرة القدم التي سيستمر خلالها حتى يبلغ من العمر 54 عاما، ويواصل كسر مفاهيم السن ليصبح مصدر إلهام للجميع.