مدرب وادي دجلة: واجهنا سوء توفيق في المباريات السابقة.. وعبد المنصف لا يستسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق وادي دجلة على تعادل فريقه أمام بيراميدز، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.

وقال بابافاسيليو في تصريحات عقب المباراة:" لم ندخل في المباراة في الشوط الأول لذلك ظهرنا بهذا الشكل،ولم يكن لدينا الثقة لتقديم مستوانا".

وأضاف، أن في الشوط الثاني كان هناك رد فعل رائع من اللاعبين، وضغطنا على فريق كبير بحجم بيراميدز في ملعبه.

وأوضح، أن أداء دجلة أمام بيراميدز يثبت أنه فريق جيد لكنه واجه سوء توفيق خلال المباريات الماضية وضياع عدد من النقاط رغم تقديم مستوى جيد.

وتابع:" طلبت من اللاعبين أن يظهورا شخصية الفريق في الشوط الثلني ويلبعوا لعبهو ومن جانبهم استجابوا".

وأتم تصريحاته:" الحارس محمد عبد المنصف لاعب كبير ولا يستسلم ويظهر رده الفعل رائعة في المباريات الأخيرة".