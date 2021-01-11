مباشر نصف نهائي كأس محمد السادس.. الرجاء 2-0 الإسماعيلي.. مالانجو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الرجاء المغربي على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش مساء اليوم الإثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلي تفوق في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف، لكن الرجاء تسيد لقاء الإياب في ملعبه وكان الطرف الأفضل ليفوز بنتيجة (3-0)، ويتأهل إلى المباراة النهائية بنتيجة (3-1) في المجموع.

وحجز الرجاء مقعده في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام في المغرب، لمواجهة اتحاد جدة السعودي الذي نجح في إقصاء مواطنه الشباب في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-3 في المجموع.

افتتح الرجاء التسجيل في الدقيقة الـ61 عن طريق محسن متولي من ضربة جزاء تسبب فيها محمد بيومي مدافع الإسماعيلي، وسجل قائد الفريق المغربي الهدف الأول لأصحاب الأرض بعدما وضع الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الدراويش.

وبعد خمس دقائق، تمكن البديل الكونجولي بين مالانجو بعد دقائق من مشاركته من مضاعفة النتيجة للرجاء، حيث استغل عرضية من الظهير الأيمن عبدالإله مذكور، ليقابله بضربة رأسية في مرمى الإسماعيلي، وتصبح النتيجة (2-0) لأصحاب الأرض.

وسجل محمود بنحليب الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة الـ86، حيث تلقى اللاعب داخل المنطقة تمريرة من سفيان رحيمي بعد مجهود فردي رائع، ليودعها بسهولة داخل شباك الإسماعيلي.

تشكيل الإسماعيلي: محمد صبحي، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومي، رضوان شريفي، محمود دونجا، محمد عادل، عماد حمدي، أحمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.