بيراميدز يفرط في الفوز أمام وادي دجلة ويواصل نزيف النقاط بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فرط فريق بيراميدز في الفوز باليتعادل أمام نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الاثنين، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري we الممتاز.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز في الدقيقة 20، بينما جاء هدف وادي دجلة في الدقيقة 69 عن طريق حسام عرفات، قبل أن يهدر أحمد سامي ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السادس، بينما وصل وادي دجلة إلى 6 نقاط.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي- علي جبر- طارق طه- أحمد سامي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- عبدالله السعيد- جون أنطوي.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف- خالد رضا- إيهاب مباركي- محمود مرعي- أحمد مجدي- أحمد سعيد- محمد هلال- إسحاقو يعقوبو- عبدالعاطي- كالديرون- رودني أنطوي.

ملخص المباراة

وبعد عدة محاولات من بيراميدز على مرمى وادي دجلة، سجل رمضان صبحي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20 بعد تمريرة سحرية خلف المدافعين من عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة 22، حاول دونجا استخدام سلاح التصويب عن بعد؛ ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت بدفاع وادي دجلة.

وأجرى المدير الفني لفريق وادي دجلة تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 29 بعد إصابة محمد هلال، ويقرر خروجه ودخول أمير عادل بدلا منه.

وأهدر إسلام عيسى فرصة خطيرة لبيراميدز في الدقيقة 36، بعد عرضية من الجانب الأيمن أرسلها عبدالله السعيد، لكن عيسى فشل في استثمارها؛ لتخرج بعيدًا عن المرمى.

وسدد عبدالله السعيد كرة قوية تجاه مرمى وادي دجلة في الدقيقة 45، استقرت في أحضان الحارس محمد عبدالمنصف.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب وادي دجلة الدفع بالثنائي محمد رضا وحسام عرفات بدلا من محمد سعيد ورودني أنطوي ليتصدى بعدها شريف إكرامي لكرة خطيرة من وادي دجلة.

وفي الدقيقة 69 أدرك فريق وادي دجلة التعادل عن طريق حسام عرفات، الذي استغل كرة عرضية حولها برأسه لهدف في شباك شريف إكرامي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 75، ليلجأ حكم المباراة لحكم الفيديو بعد اعتراض حسام عرفات ضد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل؛ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

وتصدى محمد عبدالمنصف ببراعة لركلة الجزاء التي سددها أحمد سامي في الدقيقة 78؛ لتستمر النتيجة 1-1.