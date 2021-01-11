اليابان تجري مسحة كورونا في برج العرب استعداداً لانطلاقة مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أجرت بعثة المنتخب الياباني لكرة اليد بالكامل مسحة الكشف عن كورونا في برج العرب بالإسكندرية تمهيداً لانطلاقة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر.

وينطلق مونديال الأندية على الأراضي المصرية بحضور 32 منتخباً بداية من 13 يناير الجاري وحتى 31 من الشهر ذاته.

المنتخب الياباني يُنافس بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا إلى جواره حيث يأمل في اجتياز أولى العقبات في طريقه.

وينتظر المنتخب الياباني نتائج مسحة كورونا لمعرفة إذا ما كان سيتم استبعاد أحد أفراده عن انطلاقة مباريات البطولة أو سيخوض اللقاءات منذ البداية كامل العدد.

وتتواجد بعثة المنتخب الياباني أحد ممثلي قارة آسيا، في مصر منذ يوم 3 يناير الجاري، ليُجري مسحته الأخيرة قبل انطلاق المنافسات بفندق إقامته بالإسكندرية.