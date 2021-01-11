الرجاء يتقدم على الإسماعيلي بالهدف الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الرجاء المغربي في التقدم على الإسماعيلي بالهدف الأول في المباراة الجارية بين الفريقين الآن على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية "

كأس محمد السادس للأندية الأبطال ".

جاء الهدف بأقدام اللاعب محسن متولي من ضربة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي.. محمد صبحي

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوي – محمد بيومي رضوان شريفي

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدي – محمد عادل – احمد مدبولي

في الهجوم.. شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف .