الرجاء يتقدم على الإسماعيلي بالهدف الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الرجاء المغربي في التقدم على الإسماعيلي بالهدف الأول في المباراة الجارية بين الفريقين الآن على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال ".
جاء الهدف بأقدام اللاعب محسن متولي من ضربة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة .
بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمي.. محمد صبحي
في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوي – محمد بيومي رضوان شريفي
في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدي – محمد عادل – احمد مدبولي
في الهجوم.. شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف .