التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والرجاء الجارية الآن على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال ".

شهد نصف اللقاء الأول ندية كبيرة بين الفريقين، وتبادلا السيطرة على الكرة، وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أنه الشباك لم تهتز خلال الشوط الأول .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي.. محمد صبحى

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان شريفى

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى

في الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف .