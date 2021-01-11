الفيوم يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة قنا بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم، تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب استاد الفيوم، بعد الإجازة التي منحها أحمد بكري، المدير الفني للاعبين لمدة 24 عقب مواجهة بني سويف بالأسبوع الثامن بدوري القسم الثاني. والتى خسرها الفريق بهدف نظيف

بدأت تدريبات الفريق الأول بقيادة أحمد بكري، بعمليات الاحماء

ثم قسم المدير الفني اللاعبين لمجموعتين أدت كل مجموعة تدريبات مختفلة، بعدها أجرى اللاعبون تدريبات خاصة بالتمرير في مساحات ضيقة وتنوع صناعة اللعب والتسديد المباشر على المرمى من مسافات مختلفة، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة على مساحة نصف الملعب.

شهدت التدريبات حضور ومتابعة عددًا من الجماهير ومحبي النادي، وذلك مساندة للفريق قبل مواجهة فريق قنا بالأسبوع التاسع بدوري القسم الثاني.

يذكر أن نادي محافظة الفيوم خسر أمام نظيره فريق بني سويف، بهدف نظيف في مباراة شهدت إهدار فريقنا ركلة جزاء، وتعرضه لحالة طرد، لعب بعدها 35 دقيقة بعشرة لاعبين، ويحتل الترتيب السابع برصيد 13 نقطة، ومن المقرر أن يواجه فريق قنا السبت المقبل.