تشكيل الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي التشكيل الأساسية للفريق في مواجهة الإسماعيلي في المباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب مراكش بالمغربي في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية .

وجاء تشكيل الرجاء كما هو موضح بالصورة :

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالأتي :

في حراسة المرمي.. محمد صبحى

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان شريفى

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى

في الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف .

ويجلس على دكة البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل