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الاتحاد السعودي يراقب مباراة الإسماعيلي والرجاء

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ياسر رشاد - القاهرة - يراقب الجهاز الفني واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في إطار منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية .

ويتابع الاتحاد السعودي اللقاء من أجل معرفة منافسة في المباراة النهائية بالبطولة العربية بعدما

حسم فريق الإتحاد تأهله علي حساب مواطنة الشباب السعودي .

ومن المقرر أن يبدأ الاسماعيلي اللقاء بالتشكيل التالى ..

في حراسة المرمي.. محمد صبحى

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى

– محمد بيومى رضوان شريفى

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى

في الهجوم.. شكرى نجيب،  فخر الدين بن يوسف .

ويجلس على دكة البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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