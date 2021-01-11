الاتحاد السعودي يراقب مباراة الإسماعيلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يراقب الجهاز الفني واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في إطار منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية .

ويتابع الاتحاد السعودي اللقاء من أجل معرفة منافسة في المباراة النهائية بالبطولة العربية بعدما

حسم فريق الإتحاد تأهله علي حساب مواطنة الشباب السعودي .

ومن المقرر أن يبدأ الاسماعيلي اللقاء بالتشكيل التالى ..

في حراسة المرمي.. محمد صبحى

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى

– محمد بيومى رضوان شريفى

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى

في الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف .

ويجلس على دكة البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل