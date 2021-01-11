صور ملعب مراكش الذي يستضيف لقاء الإسماعيلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الملعب الكبير في مدينة مراكش المغربية لاستقبال مباراة فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

وكان أبو طالب العيسوي المدير الفني للاسماعيلي أعلن عن تشكيل

الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الرجاء .

وجاء التشكيل كالتالى ..

في حراسة المرمي.. محمد صبحى

في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان

شريفى

في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى

في الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف .

ويجلس على دكة البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل