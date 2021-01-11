صور ملعب مراكش الذي يستضيف لقاء الإسماعيلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الملعب الكبير في مدينة مراكش المغربية لاستقبال مباراة فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .
وكان أبو طالب العيسوي المدير الفني للاسماعيلي أعلن عن تشكيلالفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الرجاء .
وجاء التشكيل كالتالى ..
في حراسة المرمي.. محمد صبحى
في خط الدفاع.. محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى رضوان
في خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – احمد مدبولى
في الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف .
ويجلس على دكة البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – ارى بابل