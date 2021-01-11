الإسماعيلي 2003 يخسر من الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2003 من الجونة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم بملعب الجونة وبذلك يتزحزح مركزه للخامس برصيد 9 نقاط .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: "عبدالله جمال، أمير الورداني، سيف رضا، محمد إيهاب، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن كتكوت، محمد سعادة، عمرو الساعي، أسامة مصطفي،

عمرو سعيد، عاشور دونجا".

ويقود الفريق جهاز فني مكون من محمد حسيب مديرا فنيا، على جمعة مدرب، أدام فؤاد مدرب حراس، أحمد حسن مخطط أحمال الفريق، مصطفى إسماعيل علاج طبيعي، محمد نجيب إداري الفريق.