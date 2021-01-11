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تأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام بسبب كورونا 

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المنامة - ياسر ابراهيم - تأجلت مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأربعاء القادم، بقرار من مجلس إدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
 

وجاء القرار بعد طلب أستون فيلا إعادة ترتيب موعد آخر للمباراة، بسبب عدد اللاعبين والموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس أو تم عزلهم من قبل النادي، ولم يكن أمام الدوري الإنكليزي خياراً آخر سوى إعادة جدولة المباراة التي كانت مقررة في 13 كانون الثاني/يناير بحسب ما أعلن الأخير عبر موقعه الرسمي. 
 

ونتيجة لهذه الجدولة، سيلعب توتنهام مباراته على أرضه ضد فولهام الأربعاء في 13 كانون الثاني/يناير الساعة 20.15 بتوقيت غرينيتش. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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