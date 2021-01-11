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الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في السوبر الإسباني

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة ريال سوسيداد بعد غد الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم. 
 

وشهدت القائمة تواجد الأوروغوياني رونالد أراوخو بعد حصوله على الموافقة الطبية رغم تعرضه لإصابة عضلية في مواجهة غرناطة الأخيرة. 
 

كما قرر كومان استدعاء إلياكس موريبا، الناشئ بفريق الرديف، للتواجد رسميا لأول مرة مع الفريق الأول. 
 

 وضمت قائمة برشلونة 21 لاعبا كالتالي:
 

"تير شتيغين، ديست، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، دي يونغ، أومتيتي، فيربو جونيور، بينا، إلياكس موريبا، مينغويزا". 
 

يذكر أن نصف النهائي الثاني سيجمع وأتلتيك بيلباو الخميس المقبل. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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