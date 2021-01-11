شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يثير المخاوف في الأهلي قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من القلق على المسؤولين بالنادى الأهلى، بسبب الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن مفاوضات يجريها نادى الوحدة الإماراتى لضم حسين الشحات لاعب الأهلي، مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فان لجنة التخطيط تنوى الاجتماع مع اللاعب خلال الأيام المقبلة للاستفسار عن حقيقة العرض ومطالبتة بالتركيز مع الفريق.

وعدم الالتفات لمثل هذه الأمور خاصة أن الاهلى مرتبط بمباريات هامة خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والافريقي بجانب التحضير لمونديال الأندية المقرر انطلاقة مطلع فبراير المقبل ويعد الشحات من العناصر الأساسية بالأهلي في تشكيلة المدير الفني بيتسو موسيماني، ونجح في التتويج بالثلاثية مع الأحمر الموسم المنصرم.