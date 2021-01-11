شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب ضم صلاح محسن.. وبيتسو موسيماني يحدد مصير اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي إنبي، أن حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، طلب ضم صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال هذا الموسم.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مهاجم الأهلي رحب بقرار عودته لبيته القديم، ولكنه أكد أن المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسمياني، طلب استمراره مع فريق حامل لقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم.