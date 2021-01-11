شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسكتلندي يوقف مسابقات الدرجة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، الإثنين عن إيقاف مسابقات الدوري تحت الدرجة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع حتى 31 يناير الجاري بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

ورغم سماح الحكومة الاسكتلندية باستمرار المنافسات الرياضية للمحترفين قال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إنه اتخذ قرار إيقاف مسابقات الدرجات الأدنى بعد استشارة وزارة الصحة.

وأضاف الاتحاد الاسكتلندي أن منافسات الدرجتين الأولى والثانية ستستمران مع تشديد بروتوكولات الفحوص.

كما تأجلت مباريات كأس اسكتلندا التي كانت مقررة قبل أول فبراير، وسيحدد لها مواعيد أخرى.تعرف