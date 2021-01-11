شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمضاعفة جراح الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى السابعة والنصف نظيره الإنتاج الحربى مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى.

تكمن صعوبة المباراة فى رغبة كلا الطرفين فى انتزاع نقاطها الثلاث فالأحمر يسعى للمحافظة على الصدارة خاصة أن خسارته أى نقطة فى الجولات المقبلة قد يضع غريمه التقليدى الزمالك فى صدارة الدورى منفردا فيما يأمل الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه فى جدول المسابقة فى ظل احتلاله المركز السادس عشر ورغبته فى الدخول للمنطقة الدافئة فى وسط الجدول.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى، فى حراسة المرمى وأمامه على معلول «محمود وحيد» وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووالتر بواليا.

على الجانب الآخر، يدخل الإنتاج الحربى المواجهة بقيادة مختار مختار أملا فى تحقيق الفوز الثانى بالدورى بعدما حقق الفوز الأول أمام المقاولون فى الجولة الرابعة، وكان اتحاد الكرة قد أجل مواجهة الإنتاج وسموحة بسبب إصابة عدد من لاعبى سموحة بكورونا.

ويأمل مختار مختار فى أن تكون مباريات الأهلى نقطة انطلاق جديدة لاستعادة التوازن خاصة أن البداية الحالية تعد الأسوأ للفريق على مدار المواسم الماضية حيث خاض 5 مواجهات فاز فى واحدة وتعادل فى أخرى وخسر ثلاث مواجهات. واعترف المدير الفنى بأن فريقه صادفه سوء حظ أمام بيراميدز بعدما قدم الفريقان واحدة من أمتع مباريات الدورى الموسم الحالى، وخسر الفريق 2/3 نتيجة أخطاء دفاعية ساذجة سيسعى لتداركها أمام الأهلى.