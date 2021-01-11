شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل محاضرة موسيماني مع لاعبى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.



وحرص موسيماني، على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي، وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.



ويبحث الأهلي، عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غدٍ.