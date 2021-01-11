شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد لاعب كرة قدم عمرة 54 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوكوهاما إف.سي الياباني لكرة القدم، الإثنين تمديد عقد كازويوشي ميورا البالغ من العمر 54 عاماً، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، لمدة موسم آخر.

وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الملك كازو"، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل، وقال ميورا في بيان: "حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان."

وشارك ميورا خلال الموسم الماضي في أربع مباريات بالدوري الياباني الذي صعد إليه الفريق في عام 2019 للمرة الأولى منذ عام 2007 .