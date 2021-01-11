شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة رئيس الاسماعيلي للاعبين قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، لاعبيه بالحصول على مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق، لعبور عقبة الرجاء المغربي.



ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الرجاء، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مراكش الكبير في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وتواصل عثمان مع بعثة الفريق بالمغرب،، قبل ساعات من خوض اللقاء، وأكد رئيس الإسماعيلي أنه لن يبخل بأي مكافآت على لاعبي الفريق لتحقيق التأهل. وفاز الإسماعيلي على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف، قبل مباراة الإياب مساء اليوم الإثنين وخاض عبد الرحمن مجدي جناح أيمن الفريق، جلسة تأهيلية صباح اليوم الإثنين، في فندق الإقامة، في ظل استمرار إصابته في العضلة الأمامية.