شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو عقب التعادل مع بيراميدز: «الغزلان» قادرون على اللعب أمام الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، سعادته عقب تعادل فريقه مع بيراميدز خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي.

قال المدرب القبرصي، إن فريقه استحق التعادل أمام بيراميدز، وأن الغزلان قادرون على اللعب أمام الكبار، خاصة بعد تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خلال الجولة قبل الماضية في الدوري الممتاز.