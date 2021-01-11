شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشكر محمود الخطيب لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه بيتسو موسميانى المدير الفنى للاهلى الشكر لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى على دعمة المستمر للفريق وحرصه على توفير كل إحتاجات الفريق من أجل المساهمة فى تحقيق الانتصارات خلال المباريات التى يشارك فيها الفريق، بجانب المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية،وطلب المدرب إستمرار الجلسات مع رئيس النادى لكونها تخرج بالعديد من الفوائد للفريق.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى قد عقد اجتماعًا ، مع بيتسو موسيماني، المدير في حضور لجنة التخطيط، و سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.و شهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وأكد الخطيب، خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية، كما تقرر عقد اجتماع أخر خلال الايام المقبلة لمناقشة أخر التحضيرات الخاصة بمشاركة الاهلى فى مونديال الأندية.