شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يناور في المران الأخير لمفاجئة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الإنتاج في المران الختامي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، كما حرص على إخفاء الطريقة التى ينوى خوض اللقاء بها لرغبتة فى مفاجئة الانتاج لتحقيق الفوز .

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، ومنح تعليمات خاصة في الشق الهجومي.



ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.