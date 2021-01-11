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تعرف على موقف على معلول قبل مواجهة الإنتاج

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل المران، والتأكد من جاهزيته.


وتعرض معلول لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدً على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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