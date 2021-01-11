شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أبو طالب العيسوي، المدير الفني للإسماعيلي المصري، تشكيلته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي، مساء اليوم الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وجاءت تشكيلة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عمار - مروان الصحراوي - محمد بيومي - رضوان شريفي، خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - محمد عادل، خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف - أحمد مدبولي. ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس محمد مجدي، ومحمد هاشم، ومحمد صادق، ومحمد مخلوف، وأحمد مصطفى، ومحمد الشامي، وآري بابل.

في المقابل، سيدخل الرجاء المباراة بكل من: "نس الزنيتي، عبد الإله مدكور، سند الورفلي، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرة، عمر العرجون، زكرياء الوردي، محمد زريدة، محسن متولي، نوح السعداوي، سفيان رحيمي.