4 نقاط ترجح كفة المدرب الأجنبي على العربي في دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 15 مدربا يقودون فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 11 مدربا أجنبيا و4 مدربين عرب، بمن فيهم الوطني خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق.ومع انقضاء الجولة الـ12 تمت إقالة 3 مدربين، مدربي فريقي النصر والشباب فيتوريا وكيشينا، ومدرب فريق ضمك الجزائري نور بن زكري.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد إقالة عدد أكبر من المدربين، خاصة الأجانب، حيث يتردد كثيرا اسم مدرب الأهلي فلادان ومدرب الفيصلي شاموسكا، وذلك بسبب سوء النتائج المقرون بسوء المستوى.

وحقق المدربون الأجانب 206 نقاط من 56 فوزا و38 تعادلا و50 خسارة.

أما المدربون العرب فحققوا 59 نقطة من 17 فوزا و8 تعادلات و22 خسارة.

وبالنسبة المئوية يكون التفوق لمصلحة المدرب الأجنبي، حيث نسبته في تحقيق عدد النقاط %18.7 بزيادة أربع نقاط على المدرب العربي (%14.7).

ويستمر تفوق المدرب الأجنبي في عدد تسجيل الأهداف وعدد مرات الفوز، وهو الأقل خسارة، لكن المدرب العربي يتفوق في عدد التعادلات.

نسبة المدرب الأجنبي:

في تسجيل الأهداف:

18 هدفا لكل مدرب

في تلقي الأهداف:

17 هدفا لكل مدرب

5 فوز و3 تعادلات و4 خسائر لكل مدرب أجنبي بواقع 18 نقطة لكل مدرب

نسبة المدرب العربي:

في تسجيل الأهداف:

16 هدفا لكل مدرب

في تلقي الأهداف:

19 هدفا لكل مدرب

4 فوز و تعادلان و5 خسائر بواقع 14 نقطة لكل مدرب

التغيير ناجح إلا في ضمك