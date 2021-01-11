4 نقاط ترجح كفة المدرب الأجنبي على العربي في دوري المحترفين

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ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد إقالة عدد أكبر من المدربين، خاصة الأجانب، حيث يتردد كثيرا اسم مدرب الأهلي فلادان ومدرب الفيصلي شاموسكا، وذلك بسبب سوء النتائج المقرون بسوء المستوى.وحقق المدربون الأجانب 206 نقاط من 56 فوزا و38 تعادلا و50 خسارة.
أما المدربون العرب فحققوا 59 نقطة من 17 فوزا و8 تعادلات و22 خسارة.
وبالنسبة المئوية يكون التفوق لمصلحة المدرب الأجنبي، حيث نسبته في تحقيق عدد النقاط %18.7 بزيادة أربع نقاط على المدرب العربي (%14.7).
ويستمر تفوق المدرب الأجنبي في عدد تسجيل الأهداف وعدد مرات الفوز، وهو الأقل خسارة، لكن المدرب العربي يتفوق في عدد التعادلات.
نسبة المدرب الأجنبي:
في تسجيل الأهداف:
- 18 هدفا لكل مدرب
- 17 هدفا لكل مدرب
- 5 فوز و3 تعادلات و4 خسائر لكل مدرب أجنبي بواقع 18 نقطة لكل مدرب
في تسجيل الأهداف:
16 هدفا لكل مدرب
في تلقي الأهداف:
19 هدفا لكل مدرب
4 فوز و تعادلان و5 خسائر بواقع 14 نقطة لكل مدرب
التغيير ناجح إلا في ضمك
- نجح مدربا فريقي النصر والشباب الموقتان في تحقيق نتائج متميزة، حيث قاد مدرب النصر هورفات فريقه لتحقيق فوزين متتاليين وحصد 6 نقاط ليصل إلى النقطة 14 صاعدا بها للمركز ال 11 .
- كما حقق المدرب الموقت الآخر في فريق الشباب هرنانديز فوزا صعبا على الاتفاق، أما المدرب الموقت الثالث في فريق ضمك فقد اكتفى بالظهور بمستوى جيد لكن دون تحقيق نتيجة إيجابية، حيث خسر أمام الاتحاد بهدف دون مقابل.
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