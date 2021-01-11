اتحاد الكرة يقلص المحترفين الأجانب إلى 5 لاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن يصدر اتحاد الكرة نهاية الموسم الكروي الحالي في مايو المقبل قرارا بتقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب من 7 إلى 5 لاعبين لكل فريق في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيتاح الخيار للفرق المشاركة في دوري آسيا في اختيار لاعب آسيوي ضمن المحترفين الخمسة، بحسب مصادر مطلعة لـ»مكة».وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي من 4 لاعبين إلى 8 لاعبين في موسم 2018 إبان رئاسة عادل عزت. ويأتي قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل لأجل منح الفرصة أمام اللاعبين المحليين لتمثيل فرقهم، والحصول على فرص مشاركة أكثر من ذي قبل، مما سيعود بالنفع على الكرة السعودية ومنتخباتها، إلى جانب تقليص نفقات الأندية المالية. الدوري السعودي للمحترفين: وصلت القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، إلى 289.75 مليون يورو

انخفضت أسعار نجوم الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر يونيو الماضي( 2019-2020)، نتيجة لجائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين 298.03 مليون يورو

في آخر تقرير لموقع الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم في يناير 2020، حقق الدوري السعودي تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة ووصل إلى المركز الـ32 عالميا متقدما 20 مركزا عن تصنيف عام 2018 الذي احتل فيه الدوري المركز الـ52

آسيويا حل الدوري السعودي بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات في المركز الثاني آسيويا، خلف الدوري الكوري الجنوبي الذي حل في المركز الـ30 عالميا

عربيا يحتل الدوري السعودي المركز الثاني بحسب هذا الموقع خلف الدوري المصري الذي حل في المركز الـ31 عالميا متفوقا بمركز وحيد

بقرار إدراج 8 لاعبين محترفين أجانب بلغ عدد اللاعبين الأجانب بالملاعب السعودية 128 لاعبا أجنبيا، وغالبيتهم تكفلت الهيئة الرياضية بكامل مقدمات عقودهم ورواتبهم الشهرية

يتجاوز حجم الدعم للاعبين الأجانب المليار ريال سعودي (400 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018، على الأندية الـ16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

القيمة التسويقية لدوري كأس محمد بن سلمان بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية للمحترفين في أكتوبر الماضي 317,98 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»

وللعام الثالث على التوالي، جاء الدوري السعودي في المركز الثاني على مستوى القارة الآسيوية بعد الدوري الصيني البالغة قيمته 355.98 مليون يورو

حل الدوري السعودي في المركز الثاني آسيويا رغم خسائره بفعل أزمة كورونا بلغت 77.32 مليون يورو

سجلت أعلى قيمة للدوري السعودية بسجلها في الموسم الماضي بـ387.97 مليون يورو، فيما سجلت في الموسم الذي قبله 2018/2019 بـ334.62 مليون يورو

عالميا يحتل الدوري السعودي المركز الـ13 كأغلى دوري بعد القارة الأوروبية، وخلف أغلى 3 دوريات في أمريكا الجنوبية

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