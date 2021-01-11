غياب أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية للأندية) طلال آل الشيخ غياب المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد عن المباراة النهائية للبطولة.

وكان حجازي حصل على بطاقتين صفراوين في مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من المسابقة أمام الشباب، والتي شهدت تأهل الاتحاد بعد فوزه بمجموع المباراتين 4 / .3

وقال آل الشيخ، «إنه وفقا للمادة السادسة من لوائح البطولة، فإنه لا يجوز التدخل بأي شكل في قرارات الحكام، وبالتالي فإن اللاعب سيغيب عن المباراة النهائية التي لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.

وأضاف «إذا أردنا أن يحترمنا الجميع، يجب أولا أن نحترم لوائح البطولة، وألا يكون هناك أية مجاملة، وذلك لمصلحة الأندية ولمصلحة البطولة أيضا».

وعن تحديد موعد المباراة النهائية للبطولة، أكد آل الشيخ أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للمباراة، لكنه أوضح وجود رغبة داخل الاتحاد العربي لإقامتها في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وكان نادي الاتحاد رفع مذكرة احتجاج على الكرت الذي تحصل عليه لاعبه أحمد حجازي في مباراة الشباب بالدور نصف النهائي.

ويشكل غياب حجازي ضربة موجعة للاتحاديين لما يمثله من ثقل في خط الدفاع.