إغناسيو يفوز في فئة الدراجات النارية

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وقال إغناسيو «بدأت المرحلة من المركز الثاني، خلف زميلي ريكي، لقد ضغط بشدة في البداية كما ضغطت أنا بدوري لكنني تمكنت من اللحاق به قبل الوصول إلى نقطة إعادة التزوُّد بالوقود، لقد سقنا بسرعة جيدة اليوم على ما أعتقد، لم نرتكب أخطاء ملاحية، كان هنالك بعض المقاطع الصعبة، ولكن وجدنا المسارات ولم نرتكب أخطاء، ولهذا تمكنا من كسب الكثير من الوقت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر المتسابق إغناسيو كورنيخو المرحلة الثامنة لفئة الدراجات النارية، ولم يعان من أي مشاكل أمام زميله توبي برايس، حيث فاز بالمرحلة وزادَ من صدارته في الترتيب العام المؤقت للفئة.وقال إغناسيو «بدأت المرحلة من المركز الثاني، خلف زميلي ريكي، لقد ضغط بشدة في البداية كما ضغطت أنا بدوري لكنني تمكنت من اللحاق به قبل الوصول إلى نقطة إعادة التزوُّد بالوقود، لقد سقنا بسرعة جيدة اليوم على ما أعتقد، لم نرتكب أخطاء ملاحية، كان هنالك بعض المقاطع الصعبة، ولكن وجدنا المسارات ولم نرتكب أخطاء، ولهذا تمكنا من كسب الكثير من الوقت.

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