مونديال كرة اليد بدون حضور جماهيري

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وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه «عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال، تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري» التزاما بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم بكرة اليد، المزمع إقامتها في مصر بين 13 و31 يناير الحالي أن المباريات ستكون من دون جمهور، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه «عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال، تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري» التزاما بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

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