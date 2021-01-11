يوكوهاما الياباني يمدد عقد لاعب عمره 54 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي (يوكوهاما إف. سي) الياباني لكرة القدم أمس تمديد عقد كازويوشي ميورا (54 عاما)، والذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، لمدة موسم آخر.

وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب «الملك كازو»، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986 .

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل.

وقال ميورا في بيان: حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان.