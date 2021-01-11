يوكوهاما الياباني يمدد عقد لاعب عمره 54 عاما

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وسيخوض اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب «الملك كازو»، الموسم الــ36 له كلاعب كرة قدم محترف، حيث كان قد بدأ مسيرته الاحترافية بفريق سانتوس البرازيلي في عام 1986 .وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد يوم واحد من احتفال ميورا بعيد ميلاده الــ54 في 26 فبراير المقبل.
وقال ميورا في بيان: حماسي وشغفي بكرة القدم يزدادان.
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