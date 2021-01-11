5 أندية في ورطة المديونيات واللحاق بالانتقالات الشتوية

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وجاء تمديد اللجنة بهدف حماية مصالح الأندية من تراكم الديون وتعثر سدادها من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسابق أندية النصر والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة الزمن قبل 21 يناير الحالي لإيجاد حلول سريعة للوفاء بسداد المديونيات التي عاقتها عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحها فرصة اللحاق بفترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت أمس الاثنين، بعد أن منحت لجنة الكفاءة المالية الأندية التي لم تحصل على الشهادة الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة، أهمها سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم جدولتها، إلى جانب سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.وجاء تمديد اللجنة بهدف حماية مصالح الأندية من تراكم الديون وتعثر سدادها من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية.

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