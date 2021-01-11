شكرا لقرائتكم خبر عن الصيرمي ينفرد بصدارة دوري الإمارات للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الاثنين بإقامة الجولة الثانية، منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتحتضنها بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

ونجح فريق الصيرمي حامل اللقب في الانفراد بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في الجولة الثانية من منافسات الدوري ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وسط مطاردة من فريقي ند الشبا ودبي برصيد 4 نقاط لكل منهما، ثم فريق الغربي والنخبة والإمارات برصيد نقطتين لكل فريق، وحققت فرق الطف وحبشان وصقور العين ونوماس نقطة واحدة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية على النحو التالي: فوز الصيرمي على الطف بنتيجة 3-1، وفوز دبي على حبشان 4 -صفر، وتعادل نوماس والنخبة 2-2، كما تعادل ند الشبا مع الإمارات، والغربي مع صقور العين بنفس النتيجة.

التحدي أقوى

اعتبر الصقار خلفان بطي القبيسي من فريق الصيرمي حامل اللقب، أن التحدي أقوى هذا العام ومهمة الاحتفاظ باللقب لن تكون سهلة، وقال: الكل جاهز ويستعد بأفضل الصقور ويسعى لتحقيق التفوق، ومن جانبنا نريد تكرار البقاء في المركز الأول، لكن أمامنا جولات عديدة قبل التفكير بذلك.

أما زميله في نفس الفريق حميد المنصوري، فأكد أن الكل يتمنى التوفيق للجميع في هذه الأجواء الجميلة، وقال: «هدفنا الاستعداد للدفاع عن اللقب، وحاولنا عدم وجود أي نقطة ضعف في أي فئة، لذلك انتقينا أقوى وأفضل الطيور في كل فئة لتحقيق أقوى النتائج».

أجواء أخوية مميزة

أكد الصقار حمد بن مجرن من فريق نوماس، أن الجميع فائز بالمشاركة في منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، نظراً لكونه تجمعاً تنافسياً أخوياً بالمقام الأول بأجواء مميزة للغاية، تتخطى إطار الربح والخسارة بالمقام الأول، لكنها من ناحية ثانية فرصة للجميع للتحدي ومحاولة التفوق.

وأوضح ابن مجرن، أن فريقه يتعاون فيه 8 صقارين، لكنهم واجهوا ظروف مختلفة في التحضيرات ربما تقلل من حظوظهم في هذه النسخة أهمها جائحة كورونا، لكن رغم ذلك يسعى الفريق لتقديم أقصى طاقته والظهور بأداء مقنع يستمتع به الجمهور الذي يتابع منافسات هذا الدوري.

عزيمة وإصرار

أكد الصقار أحمد بوهليبة من فريق ند الشبا، أن فريقه يشارك بعزيمة وإصرار كبير طمعاً بالمنافسة على المراكز الأولى، ومحاولة ترك بصمته في الدوري هذا العام، وقال: نخبة الصقارين يشاركون لأن المهمة ليست سهلة، لكن بدورنا جاهزون بأقوى الطيور ونتطلع لأن نحقق أفضل النتائج قبل التفكير باللقب.

منافسة ثلاثية

توقع سالم ناصر الهاجري من فريق الإمارات، أن تكون المنافسة ثلاثية على اللقب هذا العام بين فريقه وكل من فريقي دبي والصيرمي حامل اللقب، وقال: المؤشرات الأولى تدل على أن هذا شكل المنافسة، لكن يجب عدم التقليل من أي فريق مشارك في أي جولة، لكن هناك ظروف مختلف تلعب دوراً في المواجهات وما زال المشوار طويلاً امامنا للوصول إلى ختامي الدوري مع وجود 9 جولات، لكن نريد تقديم أقصى أداء للبقاء في دائرة المنافسة في الوقت الحالي.

طموح فريق دبي

يشارك فريق دبي بطموح كبير هذا الموسم، وأكد الصقار بطي بن مجرن، أن النتائج التي تحققت في الفترة الماضية داخل وخارج الدولة تحفزه على تقديم الأفضل في دوري الإمارات، وقال: المرشح الأول والدائم هو الصيرمي، لكن هدفنا الإطاحة بحامل اللقب هذا الموسم، لكن يجب ألا ينحصر تفكيرنا به نظراً لوجود عدة فرق قوية أخرى، بالمحصلة فإن الطموح هو المنافسة على المركز الأول.

وشارك في الفريق الصقار محمد المحرمي، زميله في التطلعات والطموح، وقال: انتقينا أقوى الطيور من أجل تقديم أفضل المستويات والمنافسة بحرفية عالية، لكن لا يمكن التكهن بهوية الفائزين مسبقاً في هذا النوع من المنافسات، ففي الحصيلة، فرحة التجمع والتنافس بين الأصدقاء والإخوة هنا هي أبرز المكاسب لنا جميعاً.

أشواط «المحلي»

تنطلق يوم غد الثلاثاء أشواط «المحلي» لفئة «الحر، على أن تتواصل الأربعاء بإقامة أشواط «شاهين» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور، بمجموع 8 أشواط على مدار يومين متتاليين.