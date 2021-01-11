دياز: إبراهيموفيتش يعزز آمال ميلان في الفوز بلقب الدوري

روما - رويترز

قال صانع اللعب الإسباني إبراهيم دياز، الاثنين، إن مستوى ميلان الرائع حالياً وعودة زلاتان إبراهيموفيتش يعززان آمال الفريق في الفوز بأول ألقابه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 10 سنوات.

وانضم دياز إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم ولعب دوراً كبيراً في فوز ميلان 2-صفر على تورينو، السبت، بعد أن صنع هدفاً وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني. وبهذا الانتصار الذي تزامن مع تعادل إنتر ميلان 2-2 مع مضيفه روما وسع ميلان الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى ثلاث نقاط بعد 17 مباراة.

وقال دياز: «نتحدث عن ميلان. يكفي الاسم وحده للتعبير عن رغبتنا في الفوز». وأوضح: «بوسعنا الآن أن نحلم باللقب. الفريق على قلب رجل واحد ونرغب في تحقيق أشياء رائعة معاً. الأفضل لم يتحقق بعد ونبلي جميعاً بلاء حسناً وأشعر شخصياً أني في حالة رائعة».

وعاد المهاجم السويدي المخضرم من الإصابة أمام تورينو وشارك بديلاً في آخر خمس دقائق في أول ظهور له منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وترك اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً بصمة كبيرة على أداء ميلان منذ عودته للفريق لفترة ثانية في يناير/ كانون الثاني 2020 وهو هداف ميلان هذا الموسم بعشرة أهداف في سبع مباريات بالدوري.

وقال دياز «إبراهيموفيتش لاعب يصنع الفارق. ينقل لنا خبرته الكبيرة ونتوقع أن يحقق الفريق أشياء عظيمة بعد عودته، ويملك عقلية الفوز ويجبرك على تقديم أفضل ما عندك».