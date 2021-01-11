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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ووادى دجلة

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ووادى دجلة، شهد مواصلة محمود عبد المنعم "كهربا" تربعه على صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف وجاء ثنائي الأهلى محمد شريف ووالتر بواليا المنتقل حديثا إلى القلعة الحمراء وعمر كمال لاعب المصري ومروان حمدى لاعب المقاصة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثانى برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.



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وجاء جدول الهدافين كالتالي

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ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ووادى دجلةواصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم بالدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى

تقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة إلا أن تألق محمد عبد المنصف حال دون ذلك.

وتعادل حسام عرفات لاعب دجلة لفريقه فى شباك بيراميدز فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة لركلة جزاء نفذها أحمد سامى مدافع بيراميدز، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة المقامة حاليا بالدفاع الجوى، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وتكون تشكيل بيراميدز من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.