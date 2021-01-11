شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء علاء عبدالغنى مدرب المقاولون من كورونا واستمرار إيجابية مسحة عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن تعافى علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون، بعد تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية وذلك قبل المواجهة المرتقبة للمقاولون مع سيراميكا فى الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يقود عبد الغنى فريق المقاولون فى مباراة سيراميكا.

وأضاف عادل فى تصريحات خاصة، أن عماد النحاس مدرب الفريق ما زال يخضع للعزل الصحى لاستمرار إيجابية مسحته، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين تعافوا مؤخرًا مازالوا يخضعون للتدريبات التأهيلية مثل باسم على وعبد الرحمن جبنة.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة فى تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.